الجزائر تقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب واستجابة اسبانية لدعوة محمد السادس تصحيح المسار

2021/08/24 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ ‬–‭ ‬الجزائر‭ – ‬مدريد‭ -‬الزمان‭ ‬ اعلن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الجزائري‭ ‬رمطان‭ ‬لعمامرة‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الاعمال‭ ‬العدائية‮»‬‭ ‬للمملكة‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬مغربية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬الجزائري‭ ‬كان‭ ‬متوقعا‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬تبون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬امنه‭ ‬الوطني‭ ‬وتصريحه‭ ‬بإمكانية‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ […]

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