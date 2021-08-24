2021/08/24 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام من‭ ‬الصعب‭ ‬بالمعنى‭ ‬السياسي‭ ‬والاجرائي‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬مؤتمر‭ ‬بغداد‭ ‬لدول‭ ‬الجوار‭ ‬بوصفه‭ ‬انتقالة‭ ‬نوعية‭ ‬بين‭ ‬زمنين‭ ‬أو‭ ‬حقبتين،‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬المؤتمر‭ ‬وما‭ ‬بعده‭.‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬الحدود‭ ‬الفاصلة‭ ‬للانتقالات‭ ‬التاريخية‭ ‬من‭ ‬حال‭ ‬الى‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬متوافرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المعطيات‭ ‬المتداخلة‭ ‬لأحوال‭ ‬المحيط‭ ‬الإقليمي‭.‬لكن‭ ‬بإمكان‭ ‬المؤتمر‭ ‬أن‭ ‬يوصل‭ ‬تفاصيل‭ ‬أكثر‭ ‬دقة‭ ‬حول‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر بغداد.. والتفاؤل) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر بغداد.. والتفاؤل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).