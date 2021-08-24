بغداد تستعد لقمتها الإقليمية وإعلان جزئي عن حضور متفاوت المستوى

2021/08/24 | 23:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ازدانت‭ ‬شوارع‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬مطارها‭ ‬الدولي‭ ‬الى‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭ ‬والكرادة‭ ‬والمنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬بأعلام‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬ان‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬بغداد‭ ‬لدول‭ ‬الجوار‭ ‬التي‭ ‬ستنعقد‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬اب‭ ‬الجاري‭ .‬وأعلنت‭ ‬الكويت‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬حكومتها‭ ‬سيمثل‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬تردد‭ ‬ان‭ ‬قطر‭ ‬ستشارك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ […]

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