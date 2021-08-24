الجامعة العربية تأسف لاعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب وتدعو البلدين لضبط النفس وعدم التصعيد

2021/08/24 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعرب احمد ابو الغيط، الامين العام لجامعة الدول العربية، عن اسفه البالغ حيال "ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب" عقب اعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب.ودعا ابو الغيط البلدين الى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة للجامعة :" ان الجزائر والمغرب بلدان رئيسان في منظومة العمل العربي المشترك، وان الامل ما يزال معقودا على استعادة الحد الادنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة ".وقررت الجزائر اليوم الثلاثاء قطع علاقاتها مع المغرب بسبب "استمرار الاعمال غير الودية والعدائية الصادرة من المملكة ضد الجزائر"، وفقا لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة./انتهى9

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