2021/08/24 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، انها تقترب من اجراء انتخابات استثنائية.وذكرت المفوضية في بيان :" ان رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، كلاً من السفير السويدي في العراق جوناس لوفين والسكرتير الاول في السفارة النرويجية أوي دينستاد".وأوضح رئيس مجلس المفوضين لضيفيه من السفارتين السويدية والنرويجية ، وفقا للبيان، أن "العراق يقترب من إجراء انتخابات استثنائية في العاشر من تشرين الأول المقبل، والتي أتت من أجل الاستجابة للمطالب الشعبية التي عبّر عنها المحتجون في أكثر من محافظة عراقية".وأشار إلى أن "تركيبة المفوضية الحالية وقانونها والنظام الانتخابي وقانون الانتخابات نفسه ،كلها جاءت بناء على ما نادت به المطالب الشعبية".وبيّن، أن "المفوضية قطعت شوطاً كبيراً في مجال التحضير ليوم الانتخابات، مما يجعلنا مطمئنين لاستعداداتنا من الناحية الفنية".من جهته اكد السفير السويدي والسكرتير الأول في السفارة النرويجية ، دعم بلديهما لاجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وأن السويد والنرويج بصدد التهيئة لإرسال مراقبين يسهمون في متابعة الحدث الانتخابي الذي يتطلع المجتمع الدولي لنجاحه في التعبير عن طموحات العراقيين في اختيار ممثليهم بشكل حر وشفاف"./ انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات : نقترب من اجراء انتخابات استثنائية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات : نقترب من اجراء انتخابات استثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).