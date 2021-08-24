شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم ياسمين الخطيب

2021/08/24 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاجم الممثل وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلامية ياسمين الخطيب، بسبب منشورها الذي كتبته مؤخرًا وانتقدته خلاله.

كتب وائل عبدالعزيز في منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ياسمين مين وخطيب إيه أنا، أول مرة أسمع عنها، وكل اللي أعرفه بتلبس فساتين حمرا وكده، لكن بتعمل إيه والله العظيم ولا أعرف”.

وتابع: “بس معزورة زي ناس كتير عشان 99 % من أخبار السوشيال مفبركة ومش كلام مننا، وبعدين اقعدي في حتة ناشفة مش ناقصاكي هيا، الله يكرمك الواحد فيه إلى مكفيه، هو كل من هب ودب ولا إيه، عالم فشلة”.

وكانت الخطيب كتبت عبر موقع فيسبوك متحدثة عن 3 شخصيات لم تفصح عن هوية 2 منهم، وقالت: “في 3 شخصيات على السوشيال ميديا لازم نسحب منهم الموبايلز”.

أوضحت: “أخو النجمة الشهيرة اللي زايط في مرضها، وكل يوم يقول تصريحين هبل..



ونجمة البرنس اللي عاملة صفحتها بلكونة للردح..



وأنا..



عشان السخونية مأثرة على نافوخي والفراغ قاتلني في الكارونتينا”.

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