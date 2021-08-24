الحكم بالسجن 6 سنوات بحق رجل اعمال ومدير عام شركة السمنت السابق

2021/08/24 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير

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قضت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، على رجل الاعمال بهاء الجوراني ومدير شركة السمنت السابق علي صالح العطار، بالسجن المؤقت لمدة 6 سنوات لكل منهم بتهم عقود فساد.

وبحسب وثيقة لمجلس القضاء الأعلى فإن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اتخذت العقوبة على اثر تدخل الجوراني بتعيين العطار مديرا عاما للشركة العامة للأسمنت العراقية ومن ثم احالة عقود تجهيز الى شركاته في بغداد عام 2020.

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