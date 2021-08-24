2021/08/24 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت منذ منتصف أغسطس "أكثر من 4 آلاف شخص يحملون جواز سفر أميركيا وأفراد عائلاتهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: الولايات المتحدة أجلت أكثر من 4 آلاف أميركي من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول: الولايات المتحدة أجلت أكثر من 4 آلاف أميركي من أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).