2021/08/24 | 23:06 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أجلت منذ منتصف أغسطس "أكثر من 4 آلاف شخص يحملون جواز سفر أميركيا وأفراد عائلاتهم".
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: الولايات المتحدة أجلت أكثر من 4 آلاف أميركي من أفغانستان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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