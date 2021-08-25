مصدران لـCNN: بدء مغادرة القوات الأمريكية مع استمرار عمليات الإجلاء من أفغانستان

2021/08/24 | 23:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدران عسكريان أمريكيان، في تصريحات لشبكة CNN، الثلاثاء، أن أولى القوات الأمريكية بدأت مغادرة أفغانستان مع دخول جهود عمليات الإجلاء أسبوعها الأخير، قبل الموعد النهائي المقرر في 31 أغسطس/آب.

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