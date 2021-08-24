2021/08/24 | 23:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاك الوزارة. وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده التطوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع ترد على احدى الشائعات: لاتوجد تعيينات المركز الخبري الوطني.

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