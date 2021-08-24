الدفاع توضح بشأن فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاك الوزارة

2021/08/24 | 23:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نفت وزارة الدفاع، الثلاثاء، فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاك الوزارة.وذكرت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده التطوع بصفة جندي على ملاك وزارة الدفاع، وتؤكد الوزارة ان هذا الخبر عار عن الصحة وانه لاتوجد تعيينات على ملاك وزارة الدفاع …

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