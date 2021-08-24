بايدن يحذر: القوات الاميركية بافغانستان في مرمى الارهاب

2021/08/24 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ابلغ الرئيس الاميركي جو بايدن زعماء مجموعة الدول السبع ان بلاده ملتزمة بالانسحاب من افغانستان مع الموعد المحدد نهاية الشهر الحالي، مع التلميح لامكانية تمديد تواجدها اذا اقتضت الحاجة ، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول رفيع المستوى في البيت الابيض.واضافت الصحيفة الاميركية :" ان بايدن ابلغ الزعماء ان احتمالية وقوع هجمات ارهابية على القوات الاميركية تتزايد مع استمرار بقائها" ، مشيرا الى :" ان امكانية وقوع عمل ارهابي مرتفعة للغاية".وأكد المسؤول أن زعماء الدول السبع حثوا بايدن على تأخير موعد الانسحاب النهائي من أفغانستان لضمان اجلاء جميع مواطني الدول الأخرى بأمان.وبينت الصحيفة أن مغادرة القوات الأميركية في الموعد المحدد يتطلب البدء بإجراءات المغادرة خلال الأيام المقبلة من أجل الوفاء بالموعد المتفق عليه.وكشفت الصحيفة نقلا عن مسؤول عسكري عن نية وزارة الدفاع الأميركية سحب 6 آلاف جندي أميركي من كابل خلال الأسبوع الحالي مع الاستمرار في تنفيذ مهمة إجلاء الأميركيين والحلفاء من الأفغان وبعدها سيتم شحن المعدات والقوات./انتهى9

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