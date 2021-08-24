مدرب نفط ميسان : اعتمدنا على لاعبي الموسم الماضي ومحترفون جدد سيصلون قريبا

2021/08/24 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / قال مدرب نفط ميسان الجديد ثامر جسام :" اننا اعتمدنا على لاعبي الفريق الذين شاركوا في الموسم الماضي "، مشيراً الى استقطاب لاعبين محترفين جدد سيصلون في الفترة القادمة.واضاف :" ان تحضيرات الفريق بدأت منذ يوم السبت الماضي ، وسيدخل الفريق معسكراً تدريبياً في احدى المحافظات الشمالية ويخوض مباراة تجريبية بالاضافة الى التدريبات استعدادا للموسم المقبل"./انتهى

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