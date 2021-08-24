الدفاع توضح حقيقة فتح باب التطوع بصفة جندي

2021/08/24 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع، الثلاثاء، ما تناقلته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاكها، مؤكدة ان هذا الخبر عار عن الصحة ولا توجد تعيينات في الوقت الراهن.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم (24 اب 2021)، انه "تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده التطوع بصفة جندي على ملاك وزارة الدفاع، وتؤكد الوزارة ان هذا الخبر عار عن الصحة وانه لا توجد تعيينات على ملاك وزارة الدفاع في الوقت الراهن بسبب إقرار الموازنة وخلوها من التعيينات".

وأوضحت الدفاع في بيانها، ان "الاخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام) وقنواتها على (اليوتيوب، التليغرام، الفايبر)، وغير ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة".

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