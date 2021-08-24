هيئة الاستثمار تكشف خفايا خطيرة من خلال دخول فتيات اوكرانيات الى العراق لهذا الغرض

2021/08/24 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رئيس هيئة الاستثمار سهى النجار، الثلاثاء، عن قيام مستثمرين بمحاولة إدخال فتيات الى العراق للعمل بصفة مهندسات، والحقيقة ان متنفذين يدخلون هؤلاء النسوة للعمل بمحلات المساج.

وذكرت النجار في لقاء متلفز تابعه NRT، اليوم (24 اب 2021)، ان "احد المستثمرين قدم معاملة لإدخال مهندسين صيانة من اوكرانيا، جميعهم من النساء، وفي كل اسبوع كان يرفض المعاملة، ويقدم من جديد من قبل شخص اخر".

واضافت، انه "عندما ابلغت صاحب المعاملة برفض تمرير معاملته، ابدى استعداده لجلب فتيات من روسيا بدلا من اوكرانيا"!!

واوضحت النجار، ان "مستثمرا لديه مدارس في اربيل وبغداد ومحافظات اخرى، قدم معاملة لإدخال 60 مدرس مع عوائلهم الى العراق عبر تجديد سمات دخولهم، وعند التدقيق في الاسماء لم يكن احد منهم يجيد اللغة العربية.

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