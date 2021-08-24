القبض على ستة مطلوبين والعثور على عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك

2021/08/24 | 23:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على ستة مطلوبين وعثرت على عبوات ناسفة وصواريخ في كركوك.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان :" ان قوات قيادة العمليات المشتركة في كركوك القت القبض على ستة من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، وعثرت على ثلاث عبوات ناسفة وستة صواريخ متنوعة وعلى وكر للارهابيين، فضلا عن (١١٠)صواعق هاون عيار ٦٠ملم، خلال عمليات نفذتها ضمن قاطع المسؤولية في كركوك"./انتهى9

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