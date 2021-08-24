2021/08/24 | 23:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الزراعة تحصي كميات التمور المنتجة خلال العامين الماضيين » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 23:32

واع/

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