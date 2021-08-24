أفغانستان: فشل السياسة الامريكية ومعزوفة الانتقال الديمقراطي السلمي - محمد علي الماوي

2021/08/24 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_الماوي كان الشعب الافغاني يرزح سنة 1979 تحت حكم تابع للاتحاد السوفياتي (الامبريالية الاشتراكية آنذاك) ولم تكن الولايات المتحدة الامريكية مرتاحة لمثل هذا الوضع في اطار الصراع الامبريالي في المنطقة فقدم مستشار كرتار بريزنسكي خطة للتدخل وإزاحة النفوذ "الروسي" تمثلت اساسا في تسليح "المجاهدين" وتدريبهم وقدمت المخابرات دعما ماليا بمليارين من الدولارات وصواريخ ستيجر للتصدي للطيران السوفياتي غير ان غورباتشوف سن ......





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