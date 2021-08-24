موجة آب تقسو في المدن العراقية بنصف درجة الغليان

2021/08/24 | 23:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تغادر موجة الرطوبة أجواء البلاد مؤقتًا

الترا عراق - فريق التحرير

حذر راصد جوي، من التعرض لأشعة الشمس في مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة التي تشهد موجة ساخنة.

وقال الراصد حسين الأسدي في تدوينة، الثلاثاء 24 آب/أغسطس، إنّ "درجات الحرارة ستكون مرتفعة في في مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى وبشكل أقل في باقي المناطق، لتصل إلى 50 درجة مئوية".

وأضاف الأسدي، أنّ "مناطق عديدة من جنوب البلاد وأجزاء من المناطق الوسطى ستشهد أجواء رطبة، بسبب تقلبات حركة الرياح"، مرجحًا أنّ "تحول الرياح من يوم غد في مناطق وسط وشمال البلاد إلى شمالية غربية، وتكون نشطة السرعة مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية يومي الخميس والجمعة القادمين".

وتوقع المتنبئ، أنّ تنتهي بذلك "موجة الرطوبة بشكل مؤقت، لتعود موجة الرطوبة مجددًا من مساء السبت المقبل في مناطق الجنوب وتستمر عدة أيام".

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