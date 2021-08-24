وزارة الدفاع تنفي فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاك الوزارة

2021/08/24 | 23:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارة الدفاع، اليوم الثلاثاء، فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاك الوزارة.وذكرت الوزارة في بيان، ان “بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر مفاده التطوع بصفة جندي على ملاك وزارة الدفاع، وتؤكد الوزارة ان هذا الخبر عار عن الصحة وانه لاتوجد تعيينات على ملاك وزارة الدفاع في الوقت الراهن بسبب إقرار الموازنة […]

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