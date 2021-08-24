2021/08/24 | 23:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصعلقت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول المقبل.

وقال عضو اللجنة فيصل حسين في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار المحكمة الاتحادية بتأجيل البت في الطعون لن يؤدي إلى تعطيل العمل في بنود الموازنة بشكل كامل، حيث سيتم تعطيل الفقرات التي اعترضت عليها الحكومة فقط، لحين البت في القضية من قبل المحكمة الاتحادية".

وأضاف، أن "الحكومة حذفت بعض الاعتراضات التي قدمتها للمحكمة الاتحادية، وبقيت أمور بسيطة ليست بذات الأهمية الكبيرة".

وبشأن إقرار موازنة 2022 خلال الدورة البرلمانية الحالية، أكد حسين أنه "من غير الممكن اقرار موازنة 2022 في هذه الدورة الا بحالة واحدة وهي تأجيل الانتخابات حيث سيكون هنالك وقت كاف لإقرارها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعلق على تأجيل محكمة البت بطعون موازنة 2021 بالعراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعلق على تأجيل محكمة البت بطعون موازنة 2021 بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).