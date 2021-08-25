اندلاع حريق في مخلفات نفطية في كركوك

2021/08/25 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اندلع حريق كبير في مخلفات نفطية في كركوك .وقال مصدر في الدفاع المدني :" ان الحريق اندلع بمخلفات نفطية في وادي النفط قرب قرية ملاعبدالله في ناحية الملتقى غربي كركوك ./ انتهى

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