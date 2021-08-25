انتشال جثتي شابين غريقين في الديوانية

2021/08/25 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية/ نينا/ انتشلت وحدة الغوص في الشرطة النهرية جثتين من نهر الديوانية .وقال مصدر في اعلام شرطة المحافظة " ان الجثتين لشابين من مواليد 2003 وقد غرقا في المنطقة القريبة من جسر حي رفعت "./ انتهى

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