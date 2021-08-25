2021/08/25 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللبنانيون يسألون: متى يصل النفط العراقي؟ – محسن حسين كثيرا ما يسالني اللبنانيون الذين يعانون من مشاكل نقص الكهرباء متى يصل النفط العراقي؟ فارد عليهم اسالوا المسؤلين عندكم.في كانون الاول من العام الماضي اعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، بدء تصدير النفط إلى لبنان، اعتبارا من مطلع عام 2021 كان النفط واحدا من […]

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