2021/08/25 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأديبة الأردنية إنصاف قلعجي: الدخول إلى عالم حميد سعيد ليس سهلاً كتاب جديد يغوص عميقاً في التجربة الشعرية لشاعر عراقي سلام الشماع تعتقد الأديبة الأردنية إنصاف قلعجي أن الكتابة عن الشاعر العراقي حميد سعيد تعني أن تضع أصابعك في جمر حرائقه واشتعالاته، وتدخل في أزقة لا تعرف لها خروجاً، وفضاءات تبهرك بنورها وتوهجها.ففي كل […]

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