2021/08/25 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما بعد السنتو قمة بغداد وتسفاليا الشرق الأوسط الجديد – مازن صاحب من المقرر ان تنعقد في بغداد قمة دول الجوار القريب والبعيد، بمشاركة اغلب دول الجوار العراقي الجغرافي والعربي بحضور دولي لافت تشارك فيه فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ناهيك عن منظمات دولية امنية مثل الناتو واقتصادية مثل البنك الدولي، السؤال المطروح لماذا هذا التوقيت […]

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