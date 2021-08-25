حركة سياسية: نفضل التشرد في الشوارع على التحالف مع التيار الصدري ودولة القانون

2021/08/25 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الامين العام لحركة نازل اخذ حقي، مشرق الفريجي، موقف الحركة في التحالف مع التيار الصدري ودولة القانون.

وذكر الفريجي، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (24 اب 2021)، ردا على سؤال بانه "اذا خيرتم بالتحالف بين التيار الصدري ودولة القانون مع من تتحالفون؟".

أجاب الامين العام بالقول "نفضل الانسحاب وان نكون مشردين في الشوارع على ان نتحالف مع الكتلتين، فهو الخيار الافضل".

وأوضح الفريجي، ان "القوة السياسية التي شاركت في حكومات منذ 2003 ولغاية هذا اليوم، وهي خرجت فائزة من مناطق تعاني لليوم سوء الخدمات ومن فشل في ادارتها والموت والجوع والعطالة والبطالة والحرمان، وان هذه المناطق لا تزال تعيش هذه الامور وبالتالي فهولاء فشلوا".

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