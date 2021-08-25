الزراعة متفائلة بزيادة انتاج التمور إلى مليون طن خلال العام الجاري

2021/08/25 | 00:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأحصت وزارة الزراعة، كميات التمور المنتجة والمصدرة خلال عامي 2019 و2020، فيما رجحت ارتفاع الانتاج الى مليون طن خلال عام 2021.وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "الوزارة وبعد ان استطاعت مكافحة الآفات الزراعية التي تصيب النخيل لاسيما حشرتي الدوباس والحميرة والقضاء عليها بنسبة كبيرة وصلت الى ٨٥% في عام ٢٠١٨ وبجهود ذاتية ومن خلال دائرة وقاية المزروعات، فضلا عن مواصلتها في استدامة عمليات المكافحة للسنوات اللاحقة، مما افضت نتائجها الى زيادة انتاج التمور كما ونوعا".واضاف، "رغم ان التمور ممنوعة من الاستيراد وحسب قانون الحجر الزراعي المرقم ٧٦، الا ان هناك كميات من التمور كانت تدخل بشكل تهريب"، لافتا الى ان الوزارة استمرت بالمنع الى ان اصبحت التمور ضمن الروزنامة الزراعية ،فضلا عن دعم الفلاحين من اصحاب البساتين بالجرعات السمادية واستثنائها من الخطط الزراعية من حيث توفير المياه دعما لاصحاب البساتين".واشار النايف الى ان " عمليات انتاج التمور بدات تسير بوتيرة متصاعدة ابتداء من عام ٢٠١٩ والذي كان فيه الكميات المنتجة ما يقارب ٦٣٥ الف طن"، مبينا انه "نتيجة لفتح مجال التصدير ارتفعت هذه الكميات في عام ٢٠٢٠ بنسبة ١٥ %عن انتاج عام ٢٠١٩ حيث قدرت الكميات المنتجة في عام ٢٠٢٠ ما يقارب ٧٣٥ الف طن حيث تم تصدير ٦٠٠ الف طن منها الى دول العالم وبأسعار جيدة ".وتابع: ان "وزير الزراعة محمد الخفاجي اولى اهتماما كبيرا لقطاع النخيل حال توليه مهامه وفتح نافذة مباشرة مع مصدري التمور واوعز الى دائرة وقاية المزروعات بأجراء عمليات التبخير والتعفير وتسهيل اجراءات منح اجازة التصدير بأسرع وقت لدعم مصدري التمور"، مؤكدا ان "الوزير دعم اصحاب البساتين في ديالى والراشدية بجرعات سمادية مضاعفة، اضافة الى توفير الحصة المائية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية ".واوضح النايف، ان "المحافظات المنتجة الاولى في عام ٢٠٢٠ هي بغداد وبابل وديالى وما أنتجته هذه المحافظات يقدر ٤٦ % من انتاج العراق، في حين ما تنتجه المحافظات الاخرى يقدر ٥٤ %"، مشيرا الى ان "الاصناف المنتجة من التمور هي الزهدي والخستاوي والخضراوي والساير حيث يبلغ انتاجها بنسبة ٧٥% في حين تشكل الاصناف الاخرى نسبة ٢٥%، من الانتاج في العراق". واكد النايف، ان "الوزارة متفائلة هذا العام بأنتاج جيد يصل الى ارتفاع بنسبة ٣٠% عن الانتاج العام الماضي وبكميات قد تقارب المليون طن وحسب معطيات واقعية و نتيجة للاحمال المشاهدة في عدد من البساتين"، مبينا ان "الوزارة تدعم تصدير التمور الى دول العالم كافة من خلال القطاع الخاص مع تقديم الوزارة مختلف انواع الدعم لعملية التصدير لاجل اعادة العراق في مقدمة التسلسل العالمي لسلم الانتاج ، فضلا عن رفد ميزانية الدولة بالعملة الصعبة وتعظيم ايرادات القطاع الزراعي وتجعله رقم مهم في الانتاج القومي للبلاد".

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