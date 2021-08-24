العلاقات الجزائرية المغربية.. عقود من

2021/08/25 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخيّم التوتر منذ عقود على العلاقات بين الجزائر والمغرب، القوتين الوازنتين في شمال غرب إفريقيا، وذلك بسبب ملف الصحراء الغربية الشائك، المنطقة الوحيدة التي لا يزال وضعها معلقا في القارة الإفريقية.

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