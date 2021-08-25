الاستخبارات تنفي تدوينة باسم أبو رغيف في فيسبوك

2021/08/25 | 00:19 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نفت وزارة الداخلية، الثلاثاء، تخصيص رقم مباشر للتواصل مع وكيل وزارة الداخلية أحمد أبو رغيف حول حالات الفساد.

وقال وكالة الاستخبارات في الوزارة في بيان، 24 آب/أغسطس، إنّ "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن وجود دعوة من قبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى من يرغب بتقديم شكوى أو الإبلاغ عن أي عرقلة في مراكز الشرطة أو جرائم الإرهاب وداخل دوائر الدولة في المحافظات كافة او حالات فساد، للقدوم إلى مكتبه وتقديم طلب وتظلم، والإشارة إلى تخصيص رقم لذلك، وهو غير صحيح".

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وأضاف البيان، "ننفي هذه الدعوة، ونؤكد أنّ وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية حريصة على متابعة جميع ما يريد إليها من شكاوى وطلبات والتعامل معها بسرية تامة والتحقق منها عبر الخط الساخن للوكالة (144)، وليس هناك رقم آخر".

وشدد البيان، أنّ "الوكالة تحتفظ بحق الرد على مثل هكذا صفحات تريد إرباك الوضع العام وخلط الأوراق"، مؤكدًا أنّ "الجهات المختصة في الوكالة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول تضليل المواطنين".

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