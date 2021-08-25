2021/08/25 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعيل يكشف تفاصيل (يقولون) الكويت – الزمان كشف المطرب نبيل شعيل عن تفاصيل الـ (ميني ألبوم) الذي يستعد لطرحه تحت عنوان (يقولون).ويتضمن الألبوم ثلاث أغنيات، وفي هذا الشأن قال شعيل في تصريح (يتضمن ألبومي الجديد ثلاث أغانٍ مختلفة في أجوائها، إذ كنت حريصاً من خلالها على التنويع لتكون بمثابة هدية مني إلى جمهوري في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شعيل يكشف تفاصيل (يقولون)) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شعيل يكشف تفاصيل (يقولون)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).