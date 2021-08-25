2021/08/25 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دنيا سمير في عالم مواز القاهرة – الزمان نفى المخرج المصري هشام جمال الشائعات التي يتم تداولها حول تخلي الممثلة المصرية دنيا سمير غانم عن دورها في مسلسل (عالم موازي) عقب وفاة والديها الممثلين سمير غانم ودلال عبد العزيز متأثرين بإصابتهما بفايروس كورونا، في كواليس التصوير في شهر رمضان الماضي.وأشار جمال إلى أنه (سينتظر الى […]

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