2021/08/25 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشكيلية المصرية منه هندي: أحلم بالشهرة عالمياً وترك بصمة على كل المستويات بابل – كاظم السيّد علي منه هندي ..فنانة تشكيلية مصرية عشقت الفن بكل انواعه من رسم وتصوير و اشغال يدوية بدأت بفن الكاريكاتير منذ طفولتها وهي بعمر الـ6 سنوات , حيث رسمت شخصيات مشهورة سواء مصرية او اجنبية, وبعدها انشغلت بفن (الهاند […]

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