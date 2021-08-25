الخارجية الأميركية تعلق على قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب

2021/08/25 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول في الخارجية الأميركية للحرة، الثلاثاء، أن تحسين العلاقات بين الجزائر والمغرب ستساهم بمواجهة التحديات الإقليمية بشكل أفضل.

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