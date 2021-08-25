وإذا الأنيسة توحّشتْ - جواد كاظم غلوم

2021/08/25 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم أتذكرين يا ساذجةَ الأمسِقوامَك النحيفْوزغبَك الضعيفْأنا الذي نزعتُ من جناحكِ المهيضْخوافيَ العصفورْأنا الذي زرعتُ في جناحكِ الرهيفْقوادمَ النسورْمخالبَ الكاسرِ والطائرِ في العلياءْأنا الذي ملّكتكِ الصولةَ َفي الفضاءْأنا الذي صيّرتُكِ البراقَ يمخرُ السماءْفلْتنزعي من جِلْدِك الحرباءِ طيلسانَ الغاب ولْتُقلعي من فمكِ الأنيابْدعي حبيبَك الظامئ ينقضّ على ......





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