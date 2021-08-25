2021/08/25 | 01:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن البنك الدولي، الثلاثاء، وقف صرفه أموالا لعملياته في أفغانستان بعد أن سيطرت حركة "طالبان" المتشددة على البلاد.وقال متحدث باسم البنك الدولي، بعد اجتماع لمجلس الإدارة التابع له، إن المؤسسة المالية الدولية أوقفت صرف أموال لعملياتها في أفغانستان وتراقب عن كثب الوضع هناك في ظل سيطرة "طالبان" على البلاد.وأضاف المتحدث، حسبما نقلته وكالة "رويترز": "لدينا قلق عميق حيال الوضع في أفغانستان وتأثيره على مشاريع التنمية في البلاد، خصوصا على النساء".وأوضح المتحدث أن البنك الدولي سيواصل التشاور بشكل وثيق مع المجتمع الدولي وشركاء التنمية إزاء الوضع في أفغانستان ويستطلع سبلا للإبقاء على تواصله هناك والحفاظ على "مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة".المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي يعلن وقف صرف الأموال لعملياته في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي يعلن وقف صرف الأموال لعملياته في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).