"محاكمة صورية".. مطالبات بالإفراج عن عارضة أزياء يمنية من سجون الحوثيين

2021/08/25 | 01:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال الفنانة وعارضة الأزياء اليمنية، انتصار الحمادي، معتقلة في سجون الحوثيين في صنعاء، بعد سبعة أشهر من اعتقالها، في ظل أنباء عن إخضاعها لمحاكمة صورية ومنعها من حضورها، أو التواصل مع أسرتها أو السماح لحقوقيين بزيارتها.

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