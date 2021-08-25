"غير مبرر".. المغرب يعرب عن "أسفه" من قرار الجزائر قطع العلاقات

2021/08/25 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت المملكة المغربية، الثلاثاء، عن أسفها، لقرار جارتها الجزائر، قطع العلاقات الدبلوماسية معها اعتبارا من اليوم، واعتبرته "غير مبررا".

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