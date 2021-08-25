المغرب ترد على قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية معها

2021/08/25 | 02:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعربت وزارة الخارجية المغربية، عن أسفها للقرار الذي اتخذته السلطات الجزائرية والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.ووصفت الوزارة في بيان لها القرار بـ"غير المبرر والمتوقع في ظل التصعيد الذي لوحظ خلال الأسابيع الأخيرة."وأكدت أن المملكة المغربية "ستظل شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بكل حكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية صحية ومثمرة".يذكر أن الجزائر قررت الثلاثاء قطع علاقاتها مع المغرب بسبب "استمرار الأعمال غير الودية والعدائية الصادرة من المملكة ضد الجزائر"، وفقا لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.المصدر: RT

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