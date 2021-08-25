قانون العقوبات العراقي الجديد

2021/08/25 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة أهم بنود قانون العقوبات الجديد، والذي تضمن 505 مادة قابلة للتعديل والحذف والإضافة، اللجنة القانونية البرلمانية ساهمت في أعداد مشروع القانون وضمنت عدم تعارضه مع المعايير الدولية في الجريمة والعقاب.

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