البيئة: أبراج الهاتف النقال آمنة من الإشعاع

2021/08/25 | 04:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: وفاء عامر

طمأنت وزارة البيئة المواطنين بأن جميع ابراج الهاتف النقال الموجودة حاليا، آمنة من أي تأثيرات اشعاعية، بينما تنسق مع وزارة الاتصالات والجهات المختصة لوضع ضوابط جديدة تخص نصبها.

وقال الوزير وكالة الدكتور جاسم الفلاحي لـ"الصباح": إن "جميع ابراج الهاتف النقال المنصوبة ضمن المناطق السكنية أو قربها، آمنة من أي تأثيرات اشعاعية تضر البيئة أو الانسان"، موضحا أن "الخطورة تكمن بطبيعة التردد الدائري وليس الافقي المتبع في الابراج".

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