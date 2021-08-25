الجزائر والمغرب.. مستقبل غامض لعلاقات

2021/08/25 | 04:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد محللون تحدث معهم موقع الحرة إمكانية حلحلة الوضع المتوتر بين الجزائر والمغرب بعد إعلان الأولى قطع العلاقات الدبلوماسية إثر سلسلة طويلة من الأحداث، في الشهور الأخيرة، وقالوا إن التداعيات لهذه القطيعة قد تكون "مكلفة" على المستويين الأمني والسياسي، لكنها "لن تؤثر اقتصاديا" بالضرورة

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