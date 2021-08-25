دراسة أميركية تظهر انخفاض فعالية اللقاحات أمام سلالة

2021/08/25 | 05:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفضت فعالية لقاحي فايزر وموديرنا ضد فيروس كورونا المستجد من 91 إلى 66 في المئة منذ أن أصبحت المتحوّرة دلتا هي السائدة في الولايات المتحدة، وفقا لدراسة نشرت الثلاثاء من قبل المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).

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