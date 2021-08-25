"البقاء في المكسيك".. المحكمة العليا تعيد قرارا من "عهد ترامب" وإدارة بايدن: سنستأنف

2021/08/25 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الثلاثاء، عن أسفها لرفض المحكمة العليا، الثلاثاء، طلب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بتعليق أمر محكمة أدنى يطالب بإحياء سياسة الهجرة في عهد ترامب "البقاء في المكسيك".

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