في الذكرى الرابعة للتطهير العرقي ضد الروهينغا.. واشنطن تؤكد التزامها بملاحقة المسؤولين

2021/08/25 | 06:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الولايات المتحدة، الثلاثاء، التزامها بملاحقة المسؤولين عن عمليات التطهير العرقي التي طالت أقلية الروهينغا في ميانمار (بورما)، وسعيها لتحقيق العدالة للضحايا، بالرغم من مرور أربعة أعوام على بدءها.

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