2021/08/25 | 06:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الشيخ القطري، خليفة بن حمد آل ثاني، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة للنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي والبرتغالي، كريستيانو رونالدو يرتديان قميص نادي باريس سان جيرمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("ميسي ورونالدو بقريق واحد؟".. شيخ قطري يثير تفاعلا بصورة للنجمين بقميص باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("ميسي ورونالدو بقريق واحد؟".. شيخ قطري يثير تفاعلا بصورة للنجمين بقميص باريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).