لمشاهدة عمليات الإجلاء.. عضوان في الكونغرس يسافران سرا إلى كابل

2021/08/25 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سافر عضوان من الكونغرس سرا إلى كابل يوم الثلاثاء، دون إذن لمشاهدة عمليات الإجلاء للأميركيين والأفغان، مما أثار حفيظة مسؤولي إدارة بايدن ودفع رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إلى حث المشرعين الآخرين على عدم اتباع نهجهما، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

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