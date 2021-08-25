مصدر: لقاء رئيس CIA مع الشريك المؤسس لطالبان يظهر دور قطر الكبير بمستقبل أفغانستان

2021/08/25 | 07:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أن قطر ساعدت في ترتيب لقاء وليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CIA" مع القيادي بحركة طالبان، عبدالغني برادر، الاثنين في العاصمة الأفغانية، كابول.

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