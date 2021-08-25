2021/08/25 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة نشرت، الأربعاء، أنّ بطء حملة التطعيم ضدّ كوفيد-19 قد يؤدّي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى خسارة 2.3 تريليون دولار من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (2300 مليار دولار.. خسائر الاقتصاد العالمي من بطء التطعيم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (2300 مليار دولار.. خسائر الاقتصاد العالمي من بطء التطعيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).