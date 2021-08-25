2021/08/25 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#ريتا_عودة إلى جانبِ كلّ رَجُل عظيم ..امرأة أعظم.**الطَّريقُ إلى الشَّمْسِ وَعِرَة لكنّها تستحقُ المُجَازَفَة.**بالرّغمِ مِنَ الخَرابِ الذي خلّفَتْهُ الحَرْبُ هُنَا على الأرْضِ،ينهمرُ المَطَرُقَطْرَةً...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنا أحيا...ومضات - ريتا عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#ريتا_عودة إلى جانبِ كلّ رَجُل عظيم ..امرأة أعظم.**الطَّريقُ إلى الشَّمْسِ وَعِرَة لكنّها تستحقُ المُجَازَفَة.**بالرّغمِ مِنَ الخَرابِ الذي خلّفَتْهُ الحَرْبُ هُنَا على الأرْضِ،ينهمرُ المَطَرُقَطْرَةً...
قَطْرَة..فَيُجَدِّدَ المَشْهَدَ.!**أنا أحيازَلٔ-;-زلَكَ عِشْقٌ فانْصَهَرْتَ، وفي بَوْتقَتِه اتَّ ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنا أحيا...ومضات - ريتا عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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