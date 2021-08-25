أنا أحيا...ومضات - ريتا عودة

2021/08/25 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة إلى جانبِ كلّ رَجُل عظيم ..امرأة أعظم.**الطَّريقُ إلى الشَّمْسِ وَعِرَة لكنّها تستحقُ المُجَازَفَة.**بالرّغمِ مِنَ الخَرابِ الذي خلّفَتْهُ الحَرْبُ هُنَا على الأرْضِ،ينهمرُ المَطَرُقَطْرَةً...



قَطْرَة..فَيُجَدِّدَ المَشْهَدَ.!**أنا أحيازَلٔ-;-زلَكَ عِشْقٌ فانْصَهَرْتَ، وفي بَوْتقَتِه اتَّ ......





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